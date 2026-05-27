S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Crown Castle-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 194,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,306 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Crown Castle-Papiers auf 89,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.613,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,87 Prozent eingebüßt.
Der Crown Castle-Wert an der Börse wurde auf 39,68 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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