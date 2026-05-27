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Crown Castle-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor 5 Jahren bedeutet

03.06.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
78,00 EUR 1,00 EUR 1,30%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Crown Castle-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 194,91 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Crown Castle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,306 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Crown Castle-Papiers auf 89,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4.613,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,87 Prozent eingebüßt.

Der Crown Castle-Wert an der Börse wurde auf 39,68 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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19.03.2019Crown Castle HoldDeutsche Bank AG
16.10.2017Crown Castle PerformOppenheimer & Co. Inc.
13.09.2016Crown Castle International BuySunTrust
22.07.2016Crown Castle International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.2016Crown Castle International Equal WeightBarclays Capital
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13.09.2016Crown Castle International BuySunTrust
22.07.2016Crown Castle International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.2016Crown Castle International BuyDeutsche Bank AG
25.04.2016Crown Castle International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.2016Crown Castle International OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2019Crown Castle HoldDeutsche Bank AG
16.10.2017Crown Castle PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.07.2016Crown Castle International Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

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