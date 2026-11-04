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Lukrative Crown Castle-Investition?

S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Crown Castle Corp
76.00 EUR -2.50 EUR -3.18 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Crown Castle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 90,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Crown Castle-Aktie investierten, hätten nun 1,107 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,86 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Papiers am 03.11.2026 auf 86,58 USD belief. Mit einer Performance von -4,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Crown Castle wurde am Markt mit 37,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Crown Castle Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.03.19 Crown Castle Hold Deutsche Bank AG
16.10.17 Crown Castle Perform Oppenheimer & Co. Inc.
13.09.16 Crown Castle International Buy SunTrust
22.07.16 Crown Castle International Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.07.16 Crown Castle International Equal Weight Barclays Capital

Information

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