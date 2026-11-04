S&P 500-Wert Crown Castle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Crown Castle von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative Crown Castle-Investition?

04.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Crown Castle-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das Crown Castle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 90,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Crown Castle-Aktie investierten, hätten nun 1,107 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,86 USD, da sich der Wert eines Crown Castle-Papiers am 03.11.2026 auf 86,58 USD belief. Mit einer Performance von -4,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Crown Castle wurde am Markt mit 37,05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net