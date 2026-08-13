S&P 500-Wert Cummins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cummins von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cummins-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Cummins-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 396,35 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Cummins-Aktie investiert hat, hat nun 2,523 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.534,93 USD, da sich der Wert eines Cummins-Anteils am 19.08.2026 auf 608,37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 53,49 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Cummins belief sich jüngst auf 85,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Cummins Aktie News
Cummins Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.19
|Cummins Hold
|Standpoint Research
|07.02.19
|Cummins Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|10.07.18
|Cummins Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|18.06.18
|Cummins Buy
|Standpoint Research
|24.01.18
|Cummins Equal Weight
|Barclays Capital