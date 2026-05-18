S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Datadog A-Anlage unter der Lupe

Investoren, die vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Datadog A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 92,09 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,086 Datadog A-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 226,76 USD, da sich der Wert einer Datadog A-Aktie am 18.05.2026 auf 208,82 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 226,76 USD, was einer positiven Performance von 126,76 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Datadog A belief sich zuletzt auf 73,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net