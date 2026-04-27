S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor 5 Jahren abgeworfen

Datadog A-Investment im Blick

Bei einem frühen Datadog A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Datadog A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Datadog A-Anteile an diesem Tag 91,56 USD wert. Bei einem Datadog A-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,092 Datadog A-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 132,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,89 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,89 Prozent vermehrt.

Datadog A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net