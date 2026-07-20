S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Datadog A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Datadog A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108,39 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Datadog A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,923 Datadog A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.07.2026 auf 263,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,83 USD wert. Mit einer Performance von +142,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Datadog A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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