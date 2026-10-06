Datadog A-Anlage

S&P 500-Wert Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient

06.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Am 06.10.2023 wurde das Datadog A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Datadog A-Anteile bei 94,43 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Datadog A-Aktie investierten, hätten nun 105,899 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29.271,95 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Anteils am 05.10.2026 auf 276,42 USD belief. Mit einer Performance von +192,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt. Jüngst verzeichnete Datadog A eine Marktkapitalisierung von 99,40 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net