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Rentables Dell Technologies-Investment?

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
476.20 EUR -38.10 EUR -7.41 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2016 wurden Dell Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dell Technologies-Anteile an diesem Tag 13,17 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 759,185 Dell Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 434.610,64 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 13.10.2026 auf 572,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.246,11 Prozent.

Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 363,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

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01.12.23 Dell Technologies Buy UBS AG
08.08.19 Dell Technologies Equal Weight Barclays Capital
20.06.19 Dell Technologies Buy Deutsche Bank AG
11.01.19 Dell Technologies Market Perform BMO Capital Markets
09.01.19 Dell Technologies Outperform Wolfe Research

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