S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentables Dell Technologies-Investment?

14.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.10.2016 wurden Dell Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dell Technologies-Anteile an diesem Tag 13,17 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 759,185 Dell Technologies-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 434.610,64 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 13.10.2026 auf 572,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.246,11 Prozent.

Der Börsenwert von Dell Technologies belief sich zuletzt auf 363,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net