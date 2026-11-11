S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dell Technologies-Papier bei 13,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,297 Dell Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.439,91 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 10.11.2026 auf 334,38 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 2.439,91 USD entspricht einer Performance von +2.339,91 Prozent.
Dell Technologies wurde am Markt mit 218,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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