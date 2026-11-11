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Investmentbeispiel

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Dell Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
330.00 EUR 34.45 EUR 11.66 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dell Technologies-Papier bei 13,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,297 Dell Technologies-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.439,91 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Anteils am 10.11.2026 auf 334,38 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 2.439,91 USD entspricht einer Performance von +2.339,91 Prozent.

Dell Technologies wurde am Markt mit 218,87 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

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01.12.23 Dell Technologies Buy UBS AG
08.08.19 Dell Technologies Equal Weight Barclays Capital
20.06.19 Dell Technologies Buy Deutsche Bank AG
11.01.19 Dell Technologies Market Perform BMO Capital Markets
09.01.19 Dell Technologies Outperform Wolfe Research

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