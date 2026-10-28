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Profitable Dell Technologies-Investition?

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dell Technologies gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
443.40 EUR -11.00 EUR -2.42 %
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Dell Technologies-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 65,96 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dell Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 15,161 Dell Technologies-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 501,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.610,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 661,01 Prozent vermehrt.

Dell Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 319,58 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

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01.12.23 Dell Technologies Buy UBS AG
08.08.19 Dell Technologies Equal Weight Barclays Capital
20.06.19 Dell Technologies Buy Deutsche Bank AG
11.01.19 Dell Technologies Market Perform BMO Capital Markets
09.01.19 Dell Technologies Outperform Wolfe Research

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