S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Dell Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dell Technologies-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Dell Technologies-Anteile an diesem Tag 54,57 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die Dell Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 183,251 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74.839,66 USD, da sich der Wert eines Dell Technologies-Papiers am 03.11.2026 auf 408,40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 648,40 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Dell Technologies einen Börsenwert von 249,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net