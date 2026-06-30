S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: Devon Energy-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt

Auszahlung an Aktionäre

Devon Energy-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Devon Energy-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Devon Energy am 30.06.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,96 USD beschlossen. So ermäßigte sich die Devon Energy-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 33,79 Prozent. Alles in allem zahlt Devon Energy 619,00 Mio. USD an Aktionäre. Das entspricht einer Verringerung der Devon Energy- Gesamtausschüttung um 33,94 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.

Devon Energy-Dividenden-Rendite

Der Devon Energy-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 41,32 USD aus dem New York-Handel. Der Devon Energy-Titel verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,62 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 4,43 Prozent.

Reale Rendite und Devon Energy-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Kurs von Devon Energy via New York um 15,38 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 12,04 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Devon Energy- Dividendenprognose

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,16 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 2,80 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Devon Energy

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Devon Energy beträgt aktuell 48,406 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Devon Energy beläuft sich aktuell auf 8,78. Im Jahr 2025 erzielte Devon Energy einen Umsatz von 17,126 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 4,17 USD.

Redaktion finanzen.net