DAX 25.311 -1,6%ESt50 6.231 -1,5%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,71 +4,0%Nas 26.410 -0,0%Bitcoin 70.301 +5,6%Euro 1,1467 -0,1%Öl 104,4 -0,4%Gold 4.356 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Diamondback Energy-Performance im Blick

S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diamondback Energy Inc
169.94 EUR 1.26 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diamondback Energy-Aktie bei 82,62 USD. Bei einem Diamondback Energy-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,104 Diamondback Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 196,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.383,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,37 Prozent erhöht.

Der Diamondback Energy-Wert an der Börse wurde auf 54,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Diamondback Energy Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Diamondback Energy Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diamondback Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.01.19 Diamondback Energy Overweight Barclays Capital
11.01.19 Diamondback Energy Outperform BMO Capital Markets
20.12.18 Diamondback Energy Outperform Imperial Capital
30.11.18 Diamondback Energy Outperform Cowen and Company, LLC
20.08.18 Diamondback Energy Buy Williams Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.