S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diamondback Energy-Performance im Blick

18.09.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Diamondback Energy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diamondback Energy-Aktie bei 82,62 USD. Bei einem Diamondback Energy-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,104 Diamondback Energy-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 196,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.383,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 138,37 Prozent erhöht.

Der Diamondback Energy-Wert an der Börse wurde auf 54,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net