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S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diamondback Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Diamondback Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diamondback Energy Inc
174.68 EUR -3.90 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen

Am 23.10.2016 wurde die Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 102,24 USD wert. Bei einem Diamondback Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,978 Diamondback Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 192,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,82 Prozent erhöht.

Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 56,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diamondback Energy nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
16.01.19 Diamondback Energy Overweight Barclays Capital
11.01.19 Diamondback Energy Outperform BMO Capital Markets
20.12.18 Diamondback Energy Outperform Imperial Capital
30.11.18 Diamondback Energy Outperform Cowen and Company, LLC
20.08.18 Diamondback Energy Buy Williams Capital

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