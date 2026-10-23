S&P 500-Wert Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Diamondback Energy von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Diamondback Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Am 23.10.2016 wurde die Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 102,24 USD wert. Bei einem Diamondback Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,978 Diamondback Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 192,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 197,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,82 Prozent erhöht.
Insgesamt war Diamondback Energy zuletzt 56,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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