S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren rentiert?
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Digital Realty Trust-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 166,21 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,016 Digital Realty Trust-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 167,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.007,22 USD wert. Mit einer Performance von +0,72 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Digital Realty Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 61,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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