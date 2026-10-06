S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digital Realty Trust-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Profitable Digital Realty Trust-Investition?

06.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Digital Realty Trust-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das Digital Realty Trust -Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Digital Realty Trust-Anteile an diesem Tag bei 90,99 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,099 Digital Realty Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (179,87 USD), wäre das Investment nun 197,68 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 97,68 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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