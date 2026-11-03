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S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digital Realty Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Digital Realty Trust gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digital Realty Trust Inc.
159.00 EUR 2.10 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 88,70 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,274 Digital Realty Trust-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 175,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.983,65 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 98,37 Prozent.

Der Börsenwert von Digital Realty Trust belief sich jüngst auf 68,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Digital Realty Trust Analysen

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Datum Rating Analyst
23.07.19 Digital Realty Trust Market Perform Cowen and Company, LLC
20.07.18 Digital Realty Trust Market Perform BMO Capital Markets
17.07.18 Digital Realty Trust Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.01.18 Digital Realty Trust Buy Deutsche Bank AG
04.10.17 Digital Realty Trust Outperform RBC Capital Markets

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