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Digital Realty Trust-Performance

S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digital Realty Trust-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digital Realty Trust-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Digital Realty Trust Inc.
159.10 EUR -2.20 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Digital Realty Trust-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Digital Realty Trust-Papier an diesem Tag bei 171,56 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,829 Digital Realty Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (180,16 USD), wäre die Investition nun 1.050,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,01 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Digital Realty Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 66,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.07.19 Digital Realty Trust Market Perform Cowen and Company, LLC
20.07.18 Digital Realty Trust Market Perform BMO Capital Markets
17.07.18 Digital Realty Trust Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.01.18 Digital Realty Trust Buy Deutsche Bank AG
04.10.17 Digital Realty Trust Outperform RBC Capital Markets

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