S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digital Realty Trust-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digital Realty Trust-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Digital Realty Trust-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Digital Realty Trust-Papier an diesem Tag bei 171,56 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,829 Digital Realty Trust-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (180,16 USD), wäre die Investition nun 1.050,13 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,01 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Digital Realty Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 66,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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