S&P 500-Wert Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Digital Realty Trust-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Digital Realty Trust-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Digital Realty Trust-Papier an diesem Tag 156,89 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,637 Digital Realty Trust-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,24 USD, da sich der Wert eines Digital Realty Trust-Papiers am 26.10.2026 auf 174,53 USD belief. Das entspricht einem Plus von 11,24 Prozent.
Digital Realty Trust war somit zuletzt am Markt 64,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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