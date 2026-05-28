S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So hoch ist die Dollar General-Dividendenausschüttung

Dollar General-Dividendenzahlung

Dollar General-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Dollar General-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Dollar General am 28.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Alles in allem zahlt Dollar General 519,51 Mio. USD an Aktionäre. Das sind 0,102 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dollar General-Dividenden-Rendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Dollar General-Aktie via New York bei einem Wert von 109,90 USD. Das Dollar General-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,65 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 3,32 Prozent.

Reale Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Dollar General via New York 13,22 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 14,92 Prozent statt.

Dividendenaussichten von Dollar General

Für 2027 prognostizieren FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 2,35 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,14 Prozent ansteigen.

Schlüsseldaten der Dollar General-Aktie

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Dollar General steht aktuell bei 22,972 Mrd. USD. Dollar General verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,94. Der Umsatz von Dollar General belief sich in 2026 auf 42,724 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,85 USD.

Redaktion finanzen.net