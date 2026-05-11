S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar General-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dollar General-Anlage unter der Lupe

Vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dollar General-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Dollar General-Papier an diesem Tag 89,49 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Dollar General-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,117 Dollar General-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (104,63 USD), wäre das Investment nun 116,92 USD wert. Damit wäre die Investition 16,92 Prozent mehr wert.

Dollar General wurde am Markt mit 24,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net