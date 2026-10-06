S&P 500-Wert Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dollar General von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Dollar General-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 3 Jahren wurden Dollar General-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 103,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,965 Dollar General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dollar General-Papiers auf 119,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,10 Prozent zugenommen.
Dollar General wurde jüngst mit einem Börsenwert von 26,36 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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