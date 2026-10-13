S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables Dollar Tree-Investment?

13.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie Investoren gebracht.

Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Anteile betrug an diesem Tag 92,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar Tree-Aktie investiert, befänden sich nun 1,080 Dollar Tree-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Dollar Tree-Aktien wären am 12.10.2026 127,02 USD wert, da der Schlussstand 117,61 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 27,02 Prozent.

Der Dollar Tree-Wert an der Börse wurde auf 22,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net