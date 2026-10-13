S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar Tree-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Dollar Tree-Anteile betrug an diesem Tag 92,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar Tree-Aktie investiert, befänden sich nun 1,080 Dollar Tree-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Dollar Tree-Aktien wären am 12.10.2026 127,02 USD wert, da der Schlussstand 117,61 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 27,02 Prozent.
Der Dollar Tree-Wert an der Börse wurde auf 22,28 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dollar Tree
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dollar Tree
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen