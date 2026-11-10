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Rentable Dollar Tree-Anlage?

S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar Tree von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Dollar Tree eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
122.14 EUR 4.74 EUR 4.04 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Dollar Tree-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Dollar Tree-Anteile an diesem Tag 106,29 USD wert. Bei einem Dollar Tree-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,408 Dollar Tree-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 137,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.291,09 USD wert. Damit wäre die Investition 29,11 Prozent mehr wert.

Dollar Tree war somit zuletzt am Markt 24,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Dollar Tree Analysen

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Datum Rating Analyst
05.08.19 Dollar Tree Hold Deutsche Bank AG
31.05.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets
20.03.19 Dollar Tree Outperform Telsey Advisory Group
07.03.19 Dollar Tree Market Perform Telsey Advisory Group
11.01.19 Dollar Tree Market Perform BMO Capital Markets

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