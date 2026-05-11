DAX24.029 -1,3%Est505.823 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 -2,3%Nas25.997 -1,1%Bitcoin68.840 -0,8%Euro1,1734 -0,4%Öl108,0 +3,3%Gold4.687 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street tiefer -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
Ölpreis zieht deutlich an - Verunsicherung bleibt präsent Ölpreis zieht deutlich an - Verunsicherung bleibt präsent
Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden? Konkurrenzkampf im Logistik-Sektor - Kann Amazon für FedEx und UPS wirklich zur Gefahr werden?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lukratives Dollar Tree-Investment?

S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren bedeutet

12.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dollar Tree Inc
76,47 EUR -0,07 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Dollar Tree-Papier bei 109,83 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 91,050 Dollar Tree-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 11.05.2026 8.196,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,04 Prozent vermindert.

Dollar Tree wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Dollar Tree und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Dollar Tree Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dollar Tree Inc

DatumRatingAnalyst
05.08.2019Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
31.05.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
20.03.2019Dollar Tree OutperformTelsey Advisory Group
07.03.2019Dollar Tree Market PerformTelsey Advisory Group
11.01.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
20.03.2019Dollar Tree OutperformTelsey Advisory Group
07.03.2019Dollar Tree Market PerformTelsey Advisory Group
11.01.2019Dollar Tree Market PerformBMO Capital Markets
31.08.2018Dollar Tree Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.08.2019Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
07.12.2016Dollar Tree HoldLoop Capital
23.09.2016Dollar Tree Equal WeightBarclays Capital
02.09.2015Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
14.08.2015Dollar Tree HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.06.2006Dollar Tree Stores sellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dollar Tree Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen