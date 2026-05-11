S&P 500-Wert Dollar Tree-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Dollar Tree-Papier bei 109,83 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 91,050 Dollar Tree-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 11.05.2026 8.196,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 90,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18,04 Prozent vermindert.
Dollar Tree wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,56 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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