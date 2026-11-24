Lukrative Dollar Tree-Investition?

Vor Jahren Dollar Tree-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Dollar Tree-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Dollar Tree-Papier bei 146,61 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Dollar Tree-Aktie investiert hat, hat nun 0,682 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Dollar Tree-Papiere wären am 23.11.2026 94,88 USD wert, da der Schlussstand 139,10 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,12 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Dollar Tree eine Börsenbewertung in Höhe von 26,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net