S&P 500-Wert Dominion Energy-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Dominion Energy- Dividendenausschüttung

Aktien-Dividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Dominion Energy-Dividende aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Dominion Energy am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,67 USD je Aktie vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Dividende damit nicht verändert. 2,28 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,74 Prozent an.

Dominion Energy-Dividendenrendite

Das Dominion Energy-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 62,99 USD aus dem New York-Handel. Das Dominion Energy-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 4,56 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 4,96 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Dominion Energy-Kurs via New York 11,49 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 38,39 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Dominion Energy

Für 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 2,67 USD aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,24 Prozent zurückgehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Dominion Energy

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Dominion Energy steht aktuell bei 55,456 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Dominion Energy beläuft sich aktuell auf 16,96. Im Jahr 2025 erzielte Dominion Energy einen Umsatz von 16,727 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,45 USD.

Redaktion finanzen.net