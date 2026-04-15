S&P 500-Wert Dominos Pizza-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Dominos Pizza-Anleger freuen

Auszahlung an Aktionäre

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Dominos Pizza-Dividendenzahlung aus.

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Dominos Pizza am 21.04.2026 eine Dividende in Höhe von 6,96 USD beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 15,23 Prozent angehoben. Alles in allem schüttet Dominos Pizza 236,86 Mio. USD an Aktionäre aus. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 209,94 Mio. USD angesetzt wurde.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Dominos Pizza-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 369,20 USD in den Feierabend. Dominos Pizza verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1,64 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Wachstum der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,41 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Dominos Pizza via NASDAQ 11,79 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 13,07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Dominos Pizza

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 7,94 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verbesserung auf 2,15 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Dominos Pizza

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Dominos Pizza beläuft sich aktuell auf 12,406 Mrd. USD. Das Dominos Pizza-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 24,21. Im Jahr 2025 erzielte Dominos Pizza einen Umsatz von 4,940 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 17,57 USD.

Redaktion finanzen.net