S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DoorDash-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DoorDash-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 5 Jahren wurden DoorDash-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DoorDash-Papier bei 213,83 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 46,766 DoorDash-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.695,69 USD, da sich der Wert einer DoorDash-Aktie am 22.10.2026 auf 185,94 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 13,04 Prozent gleich.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 79,87 Mrd. USD. Die Erstnotiz der DoorDash-Aktie fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Der Erstkurs der DoorDash-Aktie belief sich damals auf 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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