S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren bedeutet

DoorDash-Investmentbeispiel

25.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in DoorDash-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

DoorDash-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 220,52 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die DoorDash-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,535 DoorDash-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (187,53 USD), wäre das Investment nun 850,40 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,96 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte DoorDash einen Börsenwert von 82,13 Mrd. USD. Am 09.12.2020 wurden DoorDash-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines DoorDash-Anteils lag damals bei 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net