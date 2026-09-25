DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.296 +0,4%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 27.019 +0,3%Bitcoin 73.664 -0,7%Euro 1,1399 +0,2%Öl 106,0 -0,5%Gold 4.277 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DoorDash-Investmentbeispiel

S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in DoorDash-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DoorDash
166.30 EUR 2.30 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DoorDash-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 220,52 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die DoorDash-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,535 DoorDash-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (187,53 USD), wäre das Investment nun 850,40 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,96 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte DoorDash einen Börsenwert von 82,13 Mrd. USD. Am 09.12.2020 wurden DoorDash-Papiere zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines DoorDash-Anteils lag damals bei 182,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle DoorDash Aktie News

Werbung

DoorDash Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DoorDash nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.