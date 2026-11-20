S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DoorDash-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit DoorDash-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die DoorDash-Aktie letztlich bei 215,25 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,465 DoorDash-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 73,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 157,13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27,00 Prozent.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 72,71 Mrd. USD. Die DoorDash-Aktie ging am 09.12.2020 an die Börse NAS. Der Erstkurs des DoorDash-Papiers lag beim Börsengang bei 182,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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