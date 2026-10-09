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Rentables DoorDash-Investment?

S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DoorDash von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in DoorDash eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DoorDash
174.10 EUR 3.26 EUR 1.91 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DoorDash-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 275,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,363 DoorDash-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen DoorDash-Papiere wären am 08.10.2026 69,60 USD wert, da der Schlussstand 191,71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,40 Prozent verringert.

Alle DoorDash-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,64 Mrd. USD. Am 09.12.2020 wagte die DoorDash-Aktie an der Börse NAS den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DoorDash-Papiers auf 182,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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