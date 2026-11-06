S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DoorDash von vor einem Jahr bedeutet

Performance im Blick

06.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DoorDash-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das DoorDash-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 196,46 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die DoorDash-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,090 DoorDash-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DoorDash-Aktie auf 179,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 915,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,42 Prozent verringert.

Alle DoorDash-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,36 Mrd. USD. Die DoorDash-Aktie wurde am 09.12.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der DoorDash-Aktie bei 182,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net