S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dow von vor 5 Jahren verloren

Lohnende Dow-Anlage?

Vor Jahren Dow-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Dow-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dow-Papier an diesem Tag 63,11 USD wert. Bei einem Dow-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,845 Dow-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 480,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,94 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 22,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net