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Lohnende Dow-Anlage?

S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dow von vor 5 Jahren verloren

24.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Dow-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
26,96 EUR 0,18 EUR 0,67%
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Dow-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dow-Papier an diesem Tag 63,11 USD wert. Bei einem Dow-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,845 Dow-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 480,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,94 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 22,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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05.04.2019Dow OutperformBMO Capital Markets
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02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2019Dow Equal-WeightMorgan Stanley
19.07.2019Dow Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.04.2019Dow UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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