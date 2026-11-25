Performance im Blick

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dow-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dow-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Dow-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 431,034 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 28,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.478,45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,78 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Dow belief sich zuletzt auf 20,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net