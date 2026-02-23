S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Dow-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die Dow-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 57,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,040 Dow-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 5.372,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,05 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 5.372,90 USD entspricht einer negativen Performance von 46,27 Prozent.
Dow erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Dow und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dow
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dow
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent