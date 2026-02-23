S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Dow-Performance im Blick

Vor Jahren in Dow-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Dow-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 57,79 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 173,040 Dow-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 5.372,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31,05 USD belief. Die Abnahme von 10.000 USD zu 5.372,90 USD entspricht einer negativen Performance von 46,27 Prozent.

Dow erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

