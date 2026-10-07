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S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dow-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
24.91 EUR -0.69 EUR -2.70 %
Charts | News | Analysen

Die Dow-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Dow-Aktie letztlich bei 50,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,889 Dow-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 28,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 560,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43,99 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Dow betrug jüngst 20,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.04.24 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.23 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets

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