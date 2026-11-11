DAX 26.594 +0,9%ESt50 6.368 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,7%Nas 25.368 +1,2%Bitcoin 66.296 +0,5%Euro 1,1087 -0,7%Öl 93,1 +1,7%Gold 4.017 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Hochrechnung

S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Dow-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
28.12 EUR 0.12 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Dow-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Dow-Papier an diesem Tag 59,68 USD wert. Bei einem Dow-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,676 Dow-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Dow-Papiere wären am 10.11.2026 52,75 USD wert, da der Schlussstand 31,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,25 Prozent verringert.

Am Markt war Dow jüngst 22,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Dow Aktie News

Werbung

Dow Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.04.24 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.23 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.