S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hochrechnung

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Dow-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Dow -Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Dow-Papier an diesem Tag 59,68 USD wert. Bei einem Dow-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,676 Dow-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Dow-Papiere wären am 10.11.2026 52,75 USD wert, da der Schlussstand 31,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,25 Prozent verringert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dow

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dow

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung