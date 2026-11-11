S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Dow-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Dow-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Dow-Papier an diesem Tag 59,68 USD wert. Bei einem Dow-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,676 Dow-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Dow-Papiere wären am 10.11.2026 52,75 USD wert, da der Schlussstand 31,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 47,25 Prozent verringert.
Am Markt war Dow jüngst 22,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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