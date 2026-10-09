S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Duke Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

09.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Duke Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 09.10.2021 wurde das Duke Energy-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Duke Energy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 100,53 USD. Bei einem Duke Energy-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,947 Duke Energy-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.162,24 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Papiers am 08.10.2026 auf 116,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16,22 Prozent angezogen.

Duke Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 89,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net