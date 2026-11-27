Duke Energy-Investition

Vor Jahren Duke Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Duke Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 90,93 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Duke Energy-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,975 Duke Energy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14.505,66 USD, da sich der Wert eines Duke Energy-Anteils am 25.11.2026 auf 131,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 45,06 Prozent vermehrt.

Am Markt war Duke Energy jüngst 102,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net