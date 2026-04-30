S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Duke Energy von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Duke Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Duke Energy-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Duke Energy-Anteile bei 78,78 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 126,936 Duke Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 129,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.444,53 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,45 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Duke Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 98,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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