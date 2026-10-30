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Duke Energy-Investment

S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Duke Energy von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Duke Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Duke Energy Corp
113.55 EUR 1.20 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen

Duke Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,377 Duke Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Duke Energy-Aktien wären am 29.10.2026 1.432,31 USD wert, da der Schlussstand 125,90 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 43,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Duke Energy eine Marktkapitalisierung von 97,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.18 Duke Energy Sector Outperform Scotia Howard Weil
06.07.18 Duke Energy Market Perform BMO Capital Markets
26.02.18 Duke Energy Buy Deutsche Bank AG
04.08.17 Duke Energy Market Perform BMO Capital Markets
07.11.16 Duke Energy Sector Perform Scotia Howard Weil

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