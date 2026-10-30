S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Duke Energy von vor 3 Jahren verdient

Duke Energy-Investment

30.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Duke Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Duke Energy -Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,377 Duke Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Duke Energy-Aktien wären am 29.10.2026 1.432,31 USD wert, da der Schlussstand 125,90 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 43,23 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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