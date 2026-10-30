S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Duke Energy von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Duke Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Duke Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 87,90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,377 Duke Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Duke Energy-Aktien wären am 29.10.2026 1.432,31 USD wert, da der Schlussstand 125,90 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 43,23 Prozent.
Jüngst verzeichnete Duke Energy eine Marktkapitalisierung von 97,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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