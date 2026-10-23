S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Duke Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Duke Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Duke Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 127,26 USD. Bei einem Duke Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,786 Duke Energy-Aktien. Die gehaltenen Duke Energy-Papiere wären am 22.10.2026 98,54 USD wert, da der Schlussstand 125,40 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 98,54 USD entspricht einer negativen Performance von 1,46 Prozent.
Zuletzt verbuchte Duke Energy einen Börsenwert von 94,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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