S&P 500-Wert Duke Energy-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Duke Energy-Aktionäre freuen

Dividenden-Beschluss

Duke Energy-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Duke Energy-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Duke Energy am 07.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4,22 USD je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich ist die Dividende somit um 1,93 Prozent gestiegen. 3,30 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 2,71 Prozent angehoben.

Aktie mit Dividendenrendite

Via New York beendete der Duke Energy-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 124,87 USD. Der Duke Energy-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 3,60 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,84 Prozent.

Aktienkursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Duke Energy via New York 26,26 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 38,01 Prozent besser entwickelt als der Duke Energy-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Duke Energy

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 4,38 USD voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,52 Prozent nachlassen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Duke Energy

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Duke Energy beläuft sich aktuell auf 98,087 Mrd. USD. Das KGV von Duke Energy beläuft sich aktuell auf 18,56. Der Umsatz von Duke Energy belief sich in 2025 auf 32,237 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 6,31 USD.

Redaktion finanzen.net