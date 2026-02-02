DAX24.808 +0,4%Est506.015 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 -3,0%Nas23.113 +0,4%Bitcoin58.168 -2,5%Euro1,1924 +0,9%Öl68,45 +0,5%Gold5.037 +1,6%
Profitable DuPont de Nemours-Anlage?

S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor 3 Jahren eingebracht

09.02.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in DuPont de Nemours-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
39,27 EUR -0,24 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 09.02.2023 wurden DuPont de Nemours-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,208 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie auf 46,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,89 Prozent angewachsen.

DuPont de Nemours wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen