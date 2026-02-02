S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in DuPont de Nemours-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Am 09.02.2023 wurden DuPont de Nemours-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,208 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie auf 46,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,89 Prozent angewachsen.
DuPont de Nemours wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: DuPont de Nemours und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf DuPont de Nemours
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DuPont de Nemours
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent