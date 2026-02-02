S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable DuPont de Nemours-Anlage?

Investoren, die vor Jahren in DuPont de Nemours-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.02.2023 wurden DuPont de Nemours-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,18 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,208 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DuPont de Nemours-Aktie auf 46,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,89 Prozent angewachsen.

DuPont de Nemours wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net