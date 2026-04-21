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Lohnender DuPont de Nemours-Einstieg?

S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor einem Jahr eingebracht

27.04.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in DuPont de Nemours eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
39,40 EUR 0,11 EUR 0,28%
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Das DuPont de Nemours-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DuPont de Nemours-Anteile bei 27,03 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 369,928 DuPont de Nemours-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (46,33 USD), wäre das Investment nun 17.138,78 USD wert. Mit einer Performance von +71,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von DuPont de Nemours belief sich jüngst auf 19,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu DuPont de Nemours

DatumRatingAnalyst
04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
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04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
12.10.2018DowDuPont buyDeutsche Bank AG
29.03.2018DowDuPont OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
12.09.2017DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
31.05.2017Dow Chemical Market PerformCowen and Company, LLC
26.04.2017DuPont (E I DuPont de Nemours and Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.01.2009Dow Chemical verkaufenEuro am Sonntag
11.04.2007Dow Chemical verkaufenHamburger Sparkasse
03.02.2006Update Rohm and Haas Co.: ReduceUBS
07.07.2005Update Rohm and Haas Co.: SellLongbow

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