S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DuPont de Nemours von vor einem Jahr eingebracht

Lohnender DuPont de Nemours-Einstieg?

Vor Jahren in DuPont de Nemours eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das DuPont de Nemours-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DuPont de Nemours-Anteile bei 27,03 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 369,928 DuPont de Nemours-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.04.2026 gerechnet (46,33 USD), wäre das Investment nun 17.138,78 USD wert. Mit einer Performance von +71,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von DuPont de Nemours belief sich jüngst auf 19,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net