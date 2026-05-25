S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DuPont de Nemours-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren DuPont de Nemours-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DuPont de Nemours-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren DuPont de Nemours-Anteile an diesem Tag 27,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das DuPont de Nemours-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,033 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.744,71 USD, da sich der Wert eines DuPont de Nemours-Papiers am 29.05.2026 auf 48,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,47 Prozent erhöht.
DuPont de Nemours war somit zuletzt am Markt 19,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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