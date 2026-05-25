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Profitables DuPont de Nemours-Investment?

S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DuPont de Nemours-Investment von vor 3 Jahren verdient

01.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren DuPont de Nemours-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
41,57 EUR 0,67 EUR 1,64%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DuPont de Nemours-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren DuPont de Nemours-Anteile an diesem Tag 27,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das DuPont de Nemours-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,033 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.744,71 USD, da sich der Wert eines DuPont de Nemours-Papiers am 29.05.2026 auf 48,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,47 Prozent erhöht.

DuPont de Nemours war somit zuletzt am Markt 19,76 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu DuPont de Nemours

DatumMeistgelesen

Analysen zu DuPont de Nemours

DatumRatingAnalyst
04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
12.10.2018DowDuPont buyDeutsche Bank AG
29.03.2018DowDuPont OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
12.09.2017DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
31.05.2017Dow Chemical Market PerformCowen and Company, LLC
26.04.2017DuPont (E I DuPont de Nemours and Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.01.2009Dow Chemical verkaufenEuro am Sonntag
11.04.2007Dow Chemical verkaufenHamburger Sparkasse
03.02.2006Update Rohm and Haas Co.: ReduceUBS
07.07.2005Update Rohm and Haas Co.: SellLongbow

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