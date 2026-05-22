S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DuPont de Nemours-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DuPont de Nemours-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurde die DuPont de Nemours-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,592 DuPont de Nemours-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,85 USD, da sich der Wert eines DuPont de Nemours-Papiers am 22.05.2026 auf 48,12 USD belief. Mit einer Performance von +72,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der DuPont de Nemours-Wert an der Börse wurde auf 19,72 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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