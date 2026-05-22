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Profitable DuPont de Nemours-Investition?

S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DuPont de Nemours-Investment von vor einem Jahr verdient

25.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DuPont de Nemours-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
41,60 EUR 0,92 EUR 2,26%
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Heute vor 1 Jahr wurde die DuPont de Nemours-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,84 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,592 DuPont de Nemours-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 172,85 USD, da sich der Wert eines DuPont de Nemours-Papiers am 22.05.2026 auf 48,12 USD belief. Mit einer Performance von +72,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der DuPont de Nemours-Wert an der Börse wurde auf 19,72 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu DuPont de Nemours

DatumMeistgelesen

Analysen zu DuPont de Nemours

DatumRatingAnalyst
04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
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04.10.2021DuPont de Nemours OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
10.06.2019DowDuPont OutperformCowen and Company, LLC
12.10.2018DowDuPont buyDeutsche Bank AG
29.03.2018DowDuPont OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.06.2019DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
06.02.2019DowDuPont Market PerformCowen and Company, LLC
12.09.2017DowDuPont NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
31.05.2017Dow Chemical Market PerformCowen and Company, LLC
26.04.2017DuPont (E I DuPont de Nemours and Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.01.2009Dow Chemical verkaufenEuro am Sonntag
11.04.2007Dow Chemical verkaufenHamburger Sparkasse
03.02.2006Update Rohm and Haas Co.: ReduceUBS
07.07.2005Update Rohm and Haas Co.: SellLongbow

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