S&P 500-Wert Eastman Chemical Company-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Eastman Chemical Company-Aktionäre freuen

Auszahlung an Investoren

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Eastman Chemical Company.

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Eastman Chemical Company am 07.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 3,33 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Eastman Chemical Company-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,15 Prozent angezogen. Die Gesamtausschüttung lässt sich Eastman Chemical Company 381,00 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 0,528 Prozent.

Eastman Chemical Company- Dividendenrendite im Blick

Zum New York-Schluss notierte das Eastman Chemical Company-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 73,69 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Eastman Chemical Company-Aktie 5,22 Prozent. Damit erhöhte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,57 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren sank der Aktienkurs von Eastman Chemical Company via New York um 40,99 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -26,23 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Eastman Chemical Company

Für 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,29 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,82 Prozent hinzugewinnen.

Wichtigste Eckdaten der Eastman Chemical Company-Aktie

Eastman Chemical Company ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 8,680 Mrd. USD. Das Eastman Chemical Company-KGV beträgt aktuell 15,57. Der Umsatz von Eastman Chemical Company betrug in 2025 8,763 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4,10 USD.

Redaktion finanzen.net