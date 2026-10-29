S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eaton von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Eaton-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 29.10.2023 wurde die Eaton-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Eaton-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 195,31 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,512 Eaton-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 201,16 USD, da sich der Wert eines Eaton-Anteils am 28.10.2026 auf 392,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101,16 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Eaton betrug jüngst 152,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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